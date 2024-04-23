وهاب: أخبرتني العصفورة أن أنظمة عديدة ستهتز فاحتفظوا بمدخراتكم التي لم تنهبها المصارف بدول المنطقة

ذكر رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، في تصريح، أنّ "عطفا على ذكرته بالأمس عن علاقة الحزب الديمقراطي بدول المنطقة. أخبرتني العصفورة أن أنظمة عديدة ستهتز وأن الإستقرار مستبعد في منطقتنا بالمدى المنظور".

وقال: "احتفظوا بمدخراتكم التي لم تنهبها المصارف في كل دول المنطقة. المال سيقل حتى في الخليج وسيتم ضبط المال وتوجيه الإنفاق. ومن جهة ثانيه سينشأ حلف يستكمل الطوفان باتجاه أنظمة في المنطقة أصعب عشر سنوات قادمة. الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سيتفاهم مع الروس ويغير المعادلة إذا عاد فلنضبط ساعتنا على ساعة إنتخابات أميركا".