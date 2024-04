شكرا لقرائتكم خبر عن "سابقة خطيرة".. انتقادات أممية لمشروع قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا والان نبدء بالتفاصيل

رغم انخفاض أعداد معابر المهاجرين.. #بايدن يستكشف حدود سلطته في إغلاق حدود بلاده الجنوبية



للمزيد | https://t.co/v33wirwocv#اليوم pic.twitter.com/SPbU06CTeK — صحيفة اليوم (@alyaum) April 10, 2024

القانون الإنساني الدولي

الدمام - شريف احمد - دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو جراندي، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان اليوم الثلاثاء، بريطانيا إلى إعادة النظر في قانونها الجديد الذي يسهل ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.وقال جراندي، وتورك في جنيف، إن مشروع القانون الذي تم إقراره أمس الإثنين يقيد بشكل كبير إمكانية مقاومة الترحيل، حتى لو تعرض المهاجرون لمخاطر في هذه العملية. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأضاف جراندي وتورك أنه قد لا يتم فحص ظروف الأشخاص الفردية المحددة بشكل كاف قبل ترحيلهم، ما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي.وقال تورك: "من خلال تحويل المسؤولية عن اللاجئين، والحد من قدرة المحاكم البريطانية على التدقيق في قرارات الترحيل، وتقييد الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية في المملكة المتحدة وتقييد نطاق حماية حقوق الإنسان المحلية والدولية لمجموعة معينة من الأشخاص، فإن القانون الجديد يعرقل بشكل خطير سيادة القانون في المملكة المتحدة ويشكل سابقة خطيرة على مستوى العالم".وقال البيان إنه من المثير للقلق بشكل خاص أن القانون يسمح للحكومة بتجاهل قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.