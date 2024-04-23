حماس: قدمنا 4 مقترحات للهدنة إلى الوسطاء لكن إسرائيل لا تريد التوصل لاتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إنها قدمت 4 مقترحات للهدنة إلى الوسطاء لكن إسرائيل لا تريد التوصل لاتفاق، وفق ما نقلته قناة "العربية".

وأكدت حماس أن الاحتلال الإسرائيلي ليس جادة بالتوصل لأي اتفاق، موضحة أنها لا تبحث عن مكان إقامة بديل عن قطر.

وقبل يومين، قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن قطر لم تطلب خروجها من الدوحة، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله محاولات للضغط على الحركة، وفق ما نقلته العربية.

وأوضح مصدر في حماس، أن الحركة لم تتسلم أي مقترح جديد بشأن تبادل الأسرى.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قالت في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها سلمت للوسطاء في مصر وقطر رد الحركة على المقترح الذي تسلمته يوم الإثنين الماضي.

وجددت حماس تأكيدها على تمسكها بمطالبها ومطالب الشعب الفلسطيني بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين وتكثيف دخول المساعدات.

كما أكدت الحركة الفلسطينية استعدادها لإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين.

من جانبه، زعم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حماس هي العائق الوحيد أمام إطلاق سراح الأسرى وليس أي عامل من الجانب الإسرائيلي.

وأوضح مكتب نتنياهو، أن حركة حماس تطالب بوقف الحرب وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحكومة والجيش متحدون في رفض ذلك.

وادّعى مكتب نتنياهو، أن حماس ترفض أي اتفاق لإطلاق سراح الأسرى على الرغم من التفويض الواسع الذي حصل عليه فريق التفاوض الإسرائيلي في هذا الشأن.