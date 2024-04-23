توقيف نائب لوزير الدفاع الروسي بشبهة فساد

أوقفت السلطات الروسية نائب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تيمور إيفانوف، في شبهة فساد، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية.
وأوضحت اللجنة أنه "تم توقيف نائب وزير الدفاع في روسيا الاتحادية تيمور فاديموفيتش إيفانوف. يشتبه بأنه ارتكب جرما استنادا الى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة".
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