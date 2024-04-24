"خطف واغتصاب وقتل".. لغز اعتداء عامل دليفري على رضيعة سودانية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

شهدت منطقة الكيلو أربعة ونص بمدينة نصر، جريمة قتل بشعة، حيث قام عامل دليفري بخطف طفلة رضيعة تدعى "جانيت جمعه" سودانية الجنسية، وقرر الاعتداء عليها جنسيًا ثم قتلها.

فما إن تركت والدة الطفلة "جانيت" البالغة من العمر 10 أشهر مع شقيقتها الكبرى للهو لحين الانتهاء من بعض الأعمال المنزلية، حتى استغل عامل دليفري الأمر وخطف الرضيعة حتى انتهى الأمر بفاجعة.

فقد انشغلت الأخت الكبرى 6 سنوات عن شقيقتها للحظات، لتخرج الرضيعة خارج باب الشقة بأحد عقارات منطقة الكيلو أربعة ونص بمدينة نصر، حينها لاحظها عامل دليفري يسكن بذات العقار فقرر خطفها والاعتداء جنسيًا عليها.

داخل شقة في الطابق الـ13، كمم المتهم فاه الصغيرة مانعًا صراخها، اعتدى عليها جنسيا لكن خوفه من بكائها المستمر وصرخاتها دفعتها لخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، حينها قرر الاحتفاظ بالجثة حتى الثانية صباح الجمعة الماضية، حيث غادر العقار وألقاها بأحد الحدائق.

تقول والدة الضحية في بث مباشر لـ "الخليج 365"، إن طلفتها كانت تلهو رفقة شقيقتها قبل أن يقوم عامل بخطفها والاعتداء عليها، مضيفة أنها حاولت البحث عن الطفلة رفقة جيرانها بذات العقار والعقارات المجاورة لكن دون فائدة.

أضافت: بعد واقعة الخطف قمنا بإبلاغ مركز الشرطة التابعين له، لكن عقب 6 ساعات تقريبًا عثر أحد الأهالي على جثة الضحية بإحدى الحدائق الكائنة خلف العقار مسرح الجريمة "كانت مرمية في الحديقة من غير بامبرز".

طالبت والدة الضحية بالقصاص من العامل المتهم في قتل طفلتها والاعتداء عليها "حرام عليه يعمل كده في طفلة رضيعة".

من جانبه قال محامي أسرة الضحية أحمد حجاج، إن سلطات التحقيق تعطي اهتمامًا كاملًا بالواقعة ما عجل من عملية القبض على المتهم الذي جرى عرضه على النيابة العامة تحت إشراف رئيس نيابة مدينة نصر.

تابع في حديثه لـ "الخليج 365": المتهم اعترف خلال التحقيقات بتفاصيل الواقعة وقام بتمثيل الجريمة، فيما تم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، وبعدها صدر قرار بحبسه المتهم لمدة 15 يومًا.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من تفريغ الكاميرات وتتبع خط سير المتهم الذي تم التعرف على هويته وضبطه.

واعترف المتهم 22 سنة أنه اعتدى جنسيا على الرضيعة جانيت ثم خنقها خوفًا من افتضاح أمره.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاعتداء جنسيًا على المجني عليها وقتلها.