وفدٌ من المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية عرض ومسؤول المكتب التربوي في أمل للأوضاع الاقتصادية الصعبة

اجتمعَ وفدٌ من اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية إلى مسؤول المكتب التربوي المركزي في "حركة أمل"، الدكتور علي مشيك، وعرض المجتمعون للمشاكل والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الأستاذ المتعاقد من جراء التأخير والمماطلة في إقرار ملفِّ التفرغ.

كما وقدَّم مشيك "مطالعة واسعة ومفصَّلة بيَّنَ من خلالها وجهةَ نظرِ المكتب التَّربوي ووضَّحَ الأسبابَ الحقيقيَّةَ التي أخَّرت إقرار الملف في الآونة الأخيرة".

وبحسب البيان الصادر، فقد "تفهَّمَ الدكتور علي مشيك جيدا الواقع المأساوي الذي يعيشه الأستاذ المتعاقد، ووعد بالمساعدة والمتابعة مع المسؤولين المعنيين بالملف عبر طرح أفكار جديدة تُفضي إلى إقراره بأسرع وقت ممكن".