شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على زابوريجيا والان نبدء بالتفاصيل

تدمير برج للبث التلفزيوني

الدمام - شريف احمد - قالت خدمات الطوارئ في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في زابوريجيا الأوكرانية إن 4 أشخاص لقوا حتفهم يوم الثلاثاء، في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة خلال استقلالهم سيارة شمالي بلدة ميليتوبول.ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤولين أن الهجوم وقع في قرية ميرن.وقال فلاديمير سالدو المسؤول الإقليمي الذي عينته روسيا إن القصف الأوكراني تسبب في إصابة 5 أشخاص في محل بقالة بمدينة كاخوفكا.

أعلنت أوكرانيا تدمير برج للبث التلفزيوني يبلغ طوله 240 مترًا في خاركيف.

ووصف الرئيس الأوكراني هذا العمل، بأنه مسعى متعمد من موسكو لجعل ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا غير صالحة للسكن.

وكشفت لقطات أن العمود الرئيسي لبرج التليفزيون وهو ينكسر ويسقط على الأرض في المدينة التي تتعرض لقصف صاروخي وضربات بطائرات مسيرة منذ أسابيع.

وأبلغ زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهجوم الجوي الذي وقع قبل بضع دقائق من حديثهما عبر الهاتف.

وقال: "نية روسيا الواضحة هي جعل المدينة غير صالحة للسكن".