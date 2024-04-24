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الفقي: حكم الإخوان كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة في الصراع العربي الإسرائيلى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي، إن الانقسام الفلسطيني كان السبب الرئيسي الذي أرهق مصر في القضية الفلسطينية، مؤكدا أن فترة حكم الإخوان كانت يمكن أن تؤدي إلى كارثة في الصراع العربي الإسرائيلى .

وتابع خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء: "التقيت بوزير الدفاع في عهد الإخوان الفريق عبد الفتاح السيسي وأعربت له عن قلقي، وقال لي نحن واعون ولا نصطنع مشاكل".

وأشار إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتهم جمال عبد الناصر بعدم المرونة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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