شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس يقر حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بـ 61 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق الكونجرس الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا بعد أشهر من الجمود.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون كما كان متوقعًا، ويحتاج الآن إلى توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يعتبر إجراء شكليًا.

وبعد أشهر من الجمود، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون في نهاية الأسبوع الماضي بدعم ساحق من الحزبين.