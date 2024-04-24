روسيا: مناورات حلف الناتو تزيد من وقوع حوادث عسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن المناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي من المقرر البدء فيها الجمعة في فنلندا، تزيد من مخاطر وقوع حوادث عسكرية محتملة.



وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "التحالف يواصل استكشافه العسكري العملي لدولة كانت محايدة، وهي مشارك محترم في المناقشات حول تعزيز الاستقرار والأمان، تزيد المناورات المذكورة بالقرب من حدود روسيا من مخاطر حدوث حوادث عسكرية محتملة".

وأضافت زاخاروفا أن روسيا تراقب عن كثب "الأعمال العدائية للغرب الجماعي".

وأكدت: "لا شك أن جميع التدابير اللازمة من الناحية السياسية والعسكرية والتقنية لمواجهة التهديدات لقدرة دفاع بلادنا سيتم اتخاذها".