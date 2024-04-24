اليمن.. صاروخ حوثي بالستي باتجاه البحر

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، الأربعاء، أنها على دراية بحدوث واقعة إلى الجنوب الغربي من مدينة عدن اليمنية.

وقالت مصادر محلية يمنية، أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه البحر، من معسكر الحمزة في محافظة إب وسط اليمن.

وتشن ميليشيات الحوثي منذ أشهر هجمات على البحر الأحمر، عرقلت حركة السفن التجارية التي تعبر عبر مضيق باب المندب وخليج عدن.

وشنت الميليشيات منذ بدء الحرب في قطاع غزة هجمات على حوالى 100 سفينة في مياه البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك في إطار ما تقول إنها محاولات لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والضغط باتجاه وقف الحرب المستعرة منذ أكثر من 6 أشهر.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، عن تعرض سفينة إلى هجوم على بعد 72 ميلاً بحريًا (133.3 كيلومترًا) من ميناء جيبوتي في خليج عدن.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، على منصة "إكس": "تلقى مكتب عمليات التجارة البحرية البريطاني (UKMTO) تقريرا عن حادث على بعد 72 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء جيبوتي".

وأشار البيان إلى أن السلطات تقوم بالتحقيق، وتصنف الحادثة على أنها اعتداء.

ونصحت الهيئة السفن بالتنقل بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وفي منتصف مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع أنصار الله في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.

وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

