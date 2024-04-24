نفى المتحدث باسم حركة "حماس" في لبنان جهاد طه ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية حول طلب الحركة الانتقال إلى سوريا.
وقال: "مع تقديرنا لكل الدول العربية، التي نعتبرها حاضنة لشعبنا وداعمة لقضيتنا، إلا أننا ننفي" ما نُشر، مشيرًا إلى أنّ الحركة "لم تطلب ذلك من سوريا ولا من غيرها".
وكان قد انتشرت تقارير عن رغبة الحركة نقل مكتبها من قطر، الأمر الذي نفته الخارجية القطرية أمس الثلاثاء بقوله إن الحركة ستبقى طالما يعتبر وجودها إيجابي بشأن الوساطة حول الحرب الإسرائيلية على غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم "حماس" أكّد أنّ الحركة لم تطلب الانتقال إلى سوريا أو إلى غيرها من الدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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