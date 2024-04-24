ٌجيش الاحتلال: لا علاقة لنا بالمقابر الجماعية داخل مجمع ناصر الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)



زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لما وجه للقوات العسكرية من اتهامات بدفن جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقبرة جماعية بمجمع ناصر الطبي، قائلًا "إنها اتهامات عارية من الصحة".

وقال جيش الاحتلال، إنه تم فحص جثامين الشهداء المدفونة في المجمع من أجل البحث عن جثامين الأسرى المحتجزين.

وتم الكشف عن مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي، تضم مئات من جثامين الشهداء عقب خروج قوات الاحتلال من المجمع، حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن أعداد الشهداء داخل المقابر تقارب حوالي 700 شهيد.

وقال المكتب، إن جثامين الشهداء عثر عليها دون رؤوس أو أعضاء أو جلود، إضافة إلى أنها ضمت جثامين عدد من الطواقم الطبية والمرضى المتواجدين داخل المستشفى.



وطالبت المفوضية الأوروبية، بفتح تحقيق مستقل لكشف ملابسات العثور على مقابر جماعية داخل المجمع.