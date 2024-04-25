أزمة بيع الأدوية بطرق غير مشروعة تهدد حياة الملايين في إثيوبيا

ياسر رشاد - القاهرة - في عالم الاتجار غير المشروع، يلوح في الأفق تهديد خطير في شكل مستحضرات صيدلانية دون المستوى وتباع بصورة غير مشروعة وتعرض حياة الملايين للخطر في جميع أنحاء العالم.

منظمة الصحة العالمية

كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة الصحة العالمية، عن الحجم الهائل لهذه المشكلة ، وكشفت أن تجارة المخدرات غير المشروعة تولد ما يقرب من تريليون دولار سنويا.

والمثير للدهشة أن هذا يجعلها ثاني أكبر تدفق مالي غير مشروع على مستوى العالم، حيث تأتي بعد مبيعات الأسلحة مباشرة.

ومع ذلك ، فإن التأثير الحقيقي لهذه الصناعة الخفية يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد القيمة النقدية.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك إثيوبيا، تحسب التكلفة في الأرواح البشرية.

في كل عام ، يقع ما يقرب من نصف مليون شخص ضحية للعواقب الخطيرة لاستخدام المنتجات الطبية المتدنية المستوى والمزيفة.

تداعيات هذه المشكلة شديدة ، حيث غالبا ما يشتري الأفراد ويستهلكون عن غير قصد الأدوية التي يثبت أنها غير فعالة أو حتى ضارة برفاههم.

والتجربة الأخيرة لغيتاشيو بيلاي، أحد سكان أديس أبابا، مثال مؤثر على المأزق الذي يواجهه هؤلاء الأفراد.

أخبر أديس ستاندرد، عن المحنة المؤلمة لشراء الأدوية بتكلفة كبيرة تبلغ 90000 بر ، فقط ليجدها غير فعالة في علاج مرض الكبد لدى والدته.

روى جيتاشيو ، وهو يفكر في التجربة الأكثر تدميرا في حياته: للأسف ، على الرغم من اعتراف الطبيب بعدم فعالية دواء "الزلال" ورفضه اللاحق لإعطائه ، كان هذا التدخل متأخرا، ونتيجة لذلك ، استسلمت والدتي لحالتها بعد فترة وجيزة من التوقف عن العلاج غير الفعال وقبل توفير بديل مناسب" .

شارك الدكتور مهاري تسفاي (تم تغيير الاسم) ، وهو مدير طبي بارز في مستشفى عام في أديس أبابا ، الأفكار مع أديس ستاندرد فيما يتعلق بقضية إثيوبيا المتصاعدة للأدوية دون المستوى المطلوب.

ووفقا له ، فإن المثال البارز هو "الألبومين" ، وهو دواء حيوي يستخدم في علاج أمراض الكبد.

وشدد على أن "المتغيرات دون المستوى المطلوب لهذا الدواء ليست فقط غير فعالة ولكنها أيضا ضارة محتملة" ، مؤكدا على الخطر المرتبط بهذه الأدوية.

وجدت دراسة، وطنية أجريت في عام 2013 أن 7.8٪ من الأدوية في إثيوبيا كانت دون المستوى المطلوب.

ومع ذلك، كشف الخبراء الطبيون الذين قابلتهم أديس ستاندرد أن حالات الأدوية دون المستوى قد زادت بشكل ملحوظ في إثيوبيا خلال العقد الماضي.

تتوافق هذه الملاحظة مع نتائج البحث.

وفقا لدراسة نشرت العام الماضي ، أظهر 21.8٪ من الأدوية التي تم أخذ عينات منها في إثيوبيا إخفاقات في أحد معايير جودة المنتج: الذوبان أو التفكك أو الهوية أو الفحص الكيميائي.

كشف خبير طبي مجهول عن التوافر الواسع للأدوية المتدنية النوعية أو المصنعة بشكل غير مشروع أو المستوردة في العديد من الصيدليات في جميع أنحاء أديس أبابا.

وسلط الخبير الضوء على اتجاه مثير للقلق بوجه خاص، وهو تزايد مشاركة مستوردي المخدرات المرخص لهم في الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ولا سيما خلال السنتين الماضيتين.

وفي إثيوبيا، تنشأ قضية مقلقة بشكل خاص من وجود أدوية غير فعالة، حتى بين الأدوية المستوردة بشكل قانوني.

وقد أبلغ الخبراء الطبيون معيار أديس بالحالات التي تفتقر فيها الأدوية إلى الخصائص الطبية، بما يتماشى مع المظالم العامة بشأن فشل الأدوية في توفير فوائد علاجية.

الدكتور سولومون تيزيرا (تم تغيير الاسم) ، أخصائي الأمراض المعدية ، هو من بين المهنيين الطبيين الذين يعبرون عن قلقهم العميق بشأن انتشار الأدوية غير الفعالة.

ويقول: "تمتد هذه المخاوف إلى ما هو أبعد من الأدوية المهربة لتشمل الأدوية المستوردة بشكل قانوني من قبل بعض المنظمات غالبا ما يفشل المرضى الذين تم تشخيصهم من خلال الاختبارات المعملية والأدوية الموصوفة في تجربة التحسن بسبب هذه المنتجات المعيبة ، مما يؤدي إلى وضع محبط لكل من المرضى والطاقم الطبي."

كما يؤكد الدكتور سولومون على الدور الحاسم للأدوية الفعالة في إدارة الحالات المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

ويؤكد أن الأدوية دون المستوى لهذه الأمراض يمكن أن تؤدي إلى تفاقم سريع للأعراض.

وأضاف: "لقد حدد المهنيون الطبيون مؤخرا هذه الأدوية الإشكالية وأبلغوا عنها إلى الهيئات التنظيمية المناسبة".

في الآونة الأخيرة ، أثارت جمعية مرضى السكري الإثيوبية (EDA) مخاوف بشأن فعالية دواء يسمى "Galvanez".

معالجة الأدوية دون المستوى المطلوب

عالجت هيئة الغذاء والدواء الإثيوبية (EFDA) ، وهي هيئة تنظيمية حكومية مسؤولة عن ضمان سلامة الأدوية وجودتها وفعاليتها ، هذه المخاوف.

صرح مسؤولون من EFDA أنه لم يتم تقديم أي تقارير رسمية بشأن الدواء المحدد المعني.

وأكد جيزاهجن إندالي، رئيس مكتب فرع جنوب شرق أديس أبابا التابع للهيئة الأوروبية لإدارة الغذاء والدواء: "لم يتم تقديم أي تقارير عن أدوية دون المستوى أو معيبة تتعلق بجالفنيز إلى السلطة حتى الآن".

في حين لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل مع Galvanez ، فقد لاحظت EFDA اتجاها مقلقا لدخول الأدوية غير المصرح بها إلى البلاد. غالبا ما تفتقر هذه الأدوية إلى التسجيل والموافقة من بلد المنشأ والمعلومات حول الشركات المصنعة لها.

بالإضافة إلى ذلك، تدرك الهيئة العامة للغذاء والدواء التحدي المستمر المتمثل في الأدوية المهربة، لا سيما تلك التي تستهدف المجالات الحرجة مثل علاج السرطان. وأعربت السلطة عن جهودها النشطة لتعزيز الضوابط في نقاط الدخول والخروج الحدودية.

وفي بيان صدر مؤخرا، أكدت الهيئة التزامها "بتحديد وإزالة أي أدوية مهربة لحماية الصحة العامة". وسلطت الهيئة الضوء على بروتوكولاتها الصارمة لضمان سلامة وفعالية جميع الأدوية التي تدخل السوق الإثيوبية.

ويشمل ذلك فحوصات تسجيل شاملة قبل السوق ، والتي تفحص بدقة طرق إنتاج الدواء وقوائم المكونات والوثائق العلمية المصاحبة قبل منح ترخيص السوق.

علاوة على ذلك ، لضمان الجودة ، تخضع الأدوية المستوردة لإجراءات مكثفة لأخذ العينات والاختبار والتحقق تتجاوز التسجيل. بالإضافة إلى ذلك ، تجري EFDA عمليات تفتيش مادية عند نقاط الدخول والخروج لتعزيز ضماناتها.

واعترافا بالتحدي المتمثل في التحديد الكمي الدقيق لحجم المخدرات المهربة، يؤكد المسؤولون في الهيئة العامة للغذاء والدواء أن إجراءاتهم التنظيمية أكثر صرامة مقارنة بتلك المعمول بها في البلدان المجاورة.

ويؤكدون على "مساعيهم المستمرة لضمان جودة الأدوية وسلامتها وفعاليتها" عبر سلسلة التوريد بأكملها.

ومع ذلك، يؤكد أصحاب المصلحة أن النقص في الأدوية المستوردة بشكل قانوني قد أجبر بعض الصيدليات الخاصة ومستوردي الأدوية المرخصين ومنتجي الأدوية المحليين على اللجوء إلى بدائل مهربة.

وشدد الدكتور مهاري على التحديات التي تواجهها إثيوبيا في تأمين إمدادات كافية من الأدوية القانونية.

وأوضح أن «هذه القابلية تعرض السكان لمخاطر المخدرات المهربة». "المرضى الذين يعتمدون عن غير قصد على الأدوية دون المستوى المطلوب معرضون لخطر كبير من حدوث مضاعفات."

ويقر جيزاهغن بنقاط الضعف المحتملة في نظام التوزيع والممارسات غير الأخلاقية من قبل بعض تجار الجملة، مثل بيع الأدوية المشكوك في مصدرها إلى تجار التجزئة بالمزاد العلني، مما قد يؤدي إلى إدخال أدوية مهربة أو غير مسجلة.

ويسلط الضوء على أن "إلغاء الترخيص الأخير لأربعة تجار جملة يزودون مستشفى كلية سانت بول ميلينيوم الطبية بالأدوية غير المسجلة يجسد التزام الهيئة بمعالجة مثل هذه الممارسات".

نقص الفوركس وارتفاع الأسعار

ومع ذلك ، يعزو Gezahegn عاملا مهما في مثل هذه المخاطر الصحية إلى ندرة العملات الأجنبية في البلاد.

ويوضح قائلا: "يقيد هذا القيد قدرة المستوردين على الحصول على الأدوية الأساسية بكميات كافية، مما قد يؤدي إلى نقص الأدوية".

تلبي إثيوبيا الاحتياجات السنوية من الأدوية والمعدات الطبية في المقام الأول من خلال الواردات ، حيث يلبي الإنتاج المحلي 15٪ فقط من الطلب الوطني.

تشرف دائرة توريد الأدوية الإثيوبية (EPSS) على اقتناء الأدوية والمعدات الطبية ، سواء كانت من مصادر محلية أو مستوردة.

يوفر EPSS سنويا أكثر من 1000 دواء ومعدات طبية لأكثر من 5000 مؤسسة صحية عامة. في العام السابق ، خصصت أكثر من 40 مليار بر لشراء الأدوية والمعدات الطبية ، مع شراء الأدوية وحدها بأكثر من 15 مليار بر.

ويؤكد الدكتور سولومون كذلك أن محدودية توافر العملات الأجنبية تعوق قدرة صانعي المستحضرات الصيدلانية المحليين على استيراد المواد الخام الأساسية اللازمة لإنتاج العقاقير.

كما يعزو قادة رابطة مصنعي الأدوية الإثيوبية ضعف أدائهم إلى عدم توفر العملات الأجنبية. وسلطوا الضوء على أن 85٪ من التحديات التي يواجهونها تتعلق بنقص العملات الأجنبية.

صرح نائب رئيس الجمعية مكمل عبد الله مؤخرا في مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية، أنه لا يمكن الوصول إلى العملات الأجنبية بالكمية والإطار الزمني المطلوبين لشراء المواد الخام الضرورية لإنتاج الأدوية، مما يؤثر سلبا على عملياتها.

وكشف مدير كبير آخر من شركة أدوية محلية أن شركته طلبت 21 مليون دولار لشراء المواد الخام وغيرها من الضروريات. ومع ذلك ، بعد فترة انتظار استمرت 11 شهرا ، تم تخصيص 5 ملايين دولار فقط للشركة ، والتي ثبت أنها غير كافية.

لا تزال الندرة المستمرة للعملة الأجنبية في إثيوبيا تجعل البلاد عرضة لتدفق الأدوية المهربة ، والتي تفاقمت بسبب الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية التي أدت إلى تضخم أسعار المنتجات الصيدلانية.

تشير الدراسات إلى أن الاضطرابات الناجمة عن جائحة COVID-19 ، والتي تفاقمت بسبب الصراع الروسي الأوكراني ، أدت إلى زيادة أكثر من 200٪ في تكاليف الأدوية.

خلال مثوله أمام البرلمان لتقديم التقرير الفصلي للبنك المركزي في نوفمبر 2023 ، أقر مامو ميهريتو ، محافظ البنك الوطني الإثيوبي (NBE) ، بتصاعد تكاليف الأدوية ، والتي تستنزف احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

ووفقا لمامو، فإن تكاليف ثلاثة بنود استيراد رئيسية لإثيوبيا - الأدوية والبترول والأسمدة - قد زادت بأكثر من الضعف في السنوات الثلاث الماضية.

وعلى الرغم من اعتراف خبراء الصحة العامة بأن إثيوبيا تواجه عقبات في ضمان توفير الأدوية المستوردة بشكل قانوني بشكل متسق بسبب عوامل مثل محدودية احتياطيات العملات الأجنبية، فإنهم يؤكدون أن هذه التحديات لا ينبغي أن تكون مبررا لزيادة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتوافر الأدوية المتدنية النوعية في الصيدليات.

ومع ذلك، يؤكد المسؤولون أنهم يعالجون بنشاط مسألة الأدوية المهربة على الرغم من التحدي المستمر المتمثل في اكتشاف أي مخدرات غير مشروعة قد تكون موجودة بالفعل داخل البلاد والقضاء عليها.

وقال جيزاهجن إن "السلطة تكثف المراقبة عند نقاط الدخول لردع التهريب"