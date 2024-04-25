شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول بجمهورية غامبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعقد منظمة التعاون الإسلامي الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة"، وذلك يومي 4 و5 مايو 2024 في مدينة بانجول عاصمة جمهورية غامبيا. وتبحث القمة القضايا المدرجة على جدول أعمال المنظمة والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء.

ويسبق مؤتمر القمة الإسلامي اجتماع كبار الموظفين التحضيري يومي 30 أبريل و1 مايو 2024 الذي سيناقش وثائق الدورة ويرفع تقريره إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للقمة الذي سينعقد يومي 1 و2 مايو 2024 للنظر في نتائج اجتماع كبار الموظفين ويقدم بدوره تقريره إلى القمة.

وسيتوجه الأمين العام للمنظمة، السيد حسين إبراهيم طه، إلى العاصمة بانجول، برفقة وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للمنظمة للمشاركة في أعمال الدورة. القضية الفلسطينية

يبحث قادة الدول الأعضاء قضايا العالم الإسلامي السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والثقافية وقضايا الشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام والجماعات والمجموعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة والمسائل القانونية. كما ستناقش القمة المسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والاسلاموفوبيا وتعزيز الحوار، وقضايا التغير المناخي والأمن الغذائي.

ويقدم الأمين العام خلال القمة تقريراً يستعرض أبرز الأنشطة والبرامج والمشاريع التي قامت بها المنظمة منذ الدورة السابقة لمؤتمر القمة الإسلامي. وسيصدر عن الدورة الخامسة عشرة بيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة إزاء القضايا المعروضة على القمة، وقرار بشأن فلسطين والقدس الشريف، وإعلان بانجول.