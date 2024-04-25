ألمانيا تحتجز أعضاء مزعومين في المافيا النيجيرية

ياسر رشاد - القاهرة - ألقت الشرطة الألمانية القبض على 11 رجلا نيجيريا، يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة مافيا دبرت عمليات احتيال واسعة النطاق للمواعدة.

الشرطة الألمانية

وقالت الشرطة البافارية في بيان إن عصابة الفأس الأسود متورطة في "مجالات متعددة من النشاط الإجرامي" على مستوى العالم.

وأضافت القوة أن المنظمة تركز في ألمانيا على عمليات الاحتيال الرومانسية وغسل الأموال.

تابع البيان: "باستخدام هويات مزيفة، أشار المحتالون على سبيل المثال إلى نيتهم الزواج، وفي سياق مزيد من الاتصال يطلبون المال مرارا وتكرارا تحت ذرائع مختلفة".

وعلى الصعيد العالمي، كانت مجالات العمل الرئيسية للعصابة هي "الاتجار بالبشر والاحتيال وغسل الأموال والدعارة والاتجار بالمخدرات".

ويحمل جميع المشتبه بهم المعتقلين الجنسية النيجيرية وتتراوح أعمارهم بين 29 و53 عاما.

واحتجزوا يوم الثلاثاء في مداهمات في أنحاء منطقة بافاريا بعد تحقيق للشرطة استمر أكثر من عامين.

كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية عام 2021 عن black axe، عن أدلة على أن المجموعة قد تسللت إلى السياسة في نيجيريا وأدارت عملية قتل في جميع أنحاء العالم.

كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، لمدة عامين عن جماعة "الفأس السوداء" (Black Axe)، وهي جماعة طلابية نيجيرية تطورت إلى مجموعة مافيا مخيفة، عن أدلة جديدة على التسلل إلى السياسة، وعملية احتيال وقتل انتشرت في جميع أنحاء العالم.

خلال اللحظات الهادئة ، بعد أن ينتهي من إلقاء المحاضرات لهذا اليوم ، يكون لدى الدكتور جون ستون ذكريات الماضي ليس الدم أو صوت الطلقات النارية هو الذي يطارده إنه التسول، الطريقة التي يتوسل بها الناس للرحمة عندما يموتون التسول إليه، التسول إلى الله، إنه أمر مؤلم للغاية" ، كما يقول ، وهو يهز رأسه بقشعريرة، عائلات الموتى ، سوف يلعنونك. ستكون لعنة على حياتك ".

يدرس الدكتور ستون العلوم السياسية في جامعة بنين في جنوب نيجيريا. لكنه كان على مدى عقود عضوا بارزا في Black Axe وهي عصابة على غرار المافيا النيجيرية مرتبطة بالاتجار بالبشر والاحتيال عبر الإنترنت والقتل.

محليا ، يشار إلى Black Axe باسم "عبادة" ، في إشارة إلى طقوس البدء السرية والولاء الشديد لأعضائها كما أنها سيئة السمعة بسبب العنف الشديد.

تظهر صور أولئك الذين يعبرون طريقهم - جثث مشوهة أو تظهر عليهم علامات التعذيب - بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي النيجيرية.

يعترف الدكتور ستون بأنه شارك في الفظائع خلال السنوات التي قضاها ك "رجل فأس". في مرحلة ما خلال مقابلتنا ، متذكرا أكثر وسائل القتل فعالية ، انحنى إلى الأمام ، وضغط أصابعه على شكل مسدس ودفعها إلى جبين منتجنا. في مدينة بنين ، كان يعرف باسم "جزار".

لقد شوهه رعب هذه السنوات. اليوم ، الدكتور ستون نادم على ماضيه ومنتقد صريح للعصابة التي خدمها ذات مرة. إنه واحد من عشرات المصادر في Black Axe الذين قرروا كسر قسم الصمت والكشف عن أسرارهم لهيئة الإذاعة البريطانية ، متحدثا إلى وسائل الإعلام الدولية لأول مرة.

وعلى مدى عامين، كانت بي بي سي أفريكا آي تحقق في قضية الفأس الأسود، وتبني شبكة من المبلغين عن المخالفات، وتكشف عن عدة آلاف من الوثائق السرية - التي تسربت من الاتصالات الخاصة للعصابة. وتشير النتائج إلى أنه على مدى العقد الماضي، أصبحت "الفأس الأسود" واحدة من أكثر جماعات الجريمة المنظمة انتشارا وخطورة في العالم.

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