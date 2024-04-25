إيقاف محاضرة في نيجيريا عن العمل بسبب مزاعم التحرش

ياسر رشاد - القاهرة - إيقاف محاضر في إحدى الجامعات الرائدة في نيجيريا، نسوكا (UNN)، عن العمل بعد مزاعم بأنه تحرش جنسيا بطالبة، حسبما ذكر بيان صادر عن الجامعة.

الجامعات الرائدة في نيجيريا

وتأتي هذه الخطوة بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رجلا يرتدي سرواله القصير فقط ويحاول إخفاء وجهه بينما يواجهه أشخاص في ما يبدو أنه مكتب.

في الفيديو ، يقول شخص: "لقد تابعنا هذه القضية منذ اليوم الأول ، ولدينا مسارات ، وجميع الملاحظات الصوتية ، وكل شيء".

يقول آخر. "امرأة متزوجة في هذا الشأن ، زوجة شخص ما."

وقالت الجامعة إنه تم إيقاف المحاضر عن العمل، في انتظار نتيجة التحقيق الذي تجريه لجنة تأديبية.

ولم يعلق بعد.

تابع بيان الجامعة: "للتسجيل ، فإن جامعة نيجيريا لا تتسامح مطلقا مع سوء السلوك الجنسي الذي يشمل موظفينا وطلابنا".

وأضافت "كجامعة، نحن ملتزمون بحماية طلابنا من أي شكل من أشكال الإساءة والاستغلال".

فر أكثر من 100 سجين، من سجن قرب العاصمة النيجيرية بعد أن ألحقت الأمطار الغزيرة أضرارا بجزء من المنشأة التي كانوا يقيمون فيها.

العاصمة النيجيرية

ووفقا للسلطات، فر 118 سجينا في الأصل من سجن صليجا، ولكن أعيد القبض على 10 منهم منذ ذلك الحين.

تم إطلاق مطاردة للعثور على الآخرين.

هوية السجناء غير واضحة في هذه المرحلة ولكن هناك مخاوف من أن بعضهم قد يكون خطيرا.

ومع ذلك، قال بيان صادر عن السجن إنهم يعملون مع أجهزة أمنية أخرى وأن الناس يجب أن يمارسوا أنشطتهم العادية دون أي خوف.

وجاء في بيان صادر عن هيئة السجون في أبوجا: "بالتعاون مع وكالات الأمن الشقيقة نحن استعدنا حتى الآن القبض على 10 سجناء فارين واحتجزناهم، بينما نحن في مطاردة ساخنة لاستعادة البقية".

وأشارت إلى أن العديد من مرافق السجون في سوليجا، على بعد حوالي 50 كيلومترا (30 ميلا) من أبوجا قد بنيت خلال الحقبة الاستعمارية، وبالتالي أصبحت قديمة وضعيفة.

وجاءت الأمطار الغزيرة أمس الأربعاء في بداية موسم الأمطار بعد موجة الحر الأخيرة.

وكالة الأرصاد الجوية النيجيرية

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية النيجيرية، مؤخرا تحذيرا من هطول أمطار غزيرة وفيضانات في بعض الولايات.

وقبل عامين، فر أكثر من 400 سجين بعد مداهمة سجن آخر في أبوجا.

وقتل أربعة سجناء وحارس أمن وعدد من المهاجمين بعد استهداف السجن، وفقا لمسؤولين.

في ذلك الوقت قال مقاتلون إسلاميون إنهم نفذوا الهجوم لتحرير بعض أعضائهم.

فر أكثر من 5000 سجين خلال فترات الهروب من السجون في نيجيريا منذ عام 2020.

وتعاني العديد من السجون النيجيرية من الاكتظاظ وتفتقر إلى المرافق الأساسية، على الرغم من أن السلطات تقول إنها تعمل على حل هذه المشكلات، لم تتم إدانة العديد من السجناء بأي جرائم يمكنهم الانتظار حتى تبدأ محاكمتهم لسنوات متتالية.

وقال أحد السجون مؤخرا إن ما يصل إلى 70٪ من نزلائه ينتظرون المحاكمة.

كان علينا مقابلة ليسو سرا لأنها تقول إن السلطات النيجيرية المحلية تحاول منعها من التحدث إلى الصحفيين.

وكانت واحدة من 276 فتاة اختطفن من مدرستهن في بلدة شيبوك قبل عشر سنوات بالضبط في عملية خطف صدمت العالم وأثارت حملة عالمية #BringBackOurGirls شملت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما.

ومنذ ذلك الحين فر أكثر من 180 شخصا أو أطلق سراحهم، بمن فيهم ليسو، التي أنجبت طفلين عندما كانت رهينة لجماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة، وتعيش في مخبأ في غابة سامبيسا.

وبعد هروبها، خضعت ليسو - وهو ليس اسمها الحقيقي - لبرنامج إعادة التأهيل الحكومي، قبل وضعها في سكن جماعي مع هاربين آخرين.

"أنا نادم على العودة" ، كما تقول ، وهي تتأرجح في مقعدها.

ليست بالضبط الرسالة التي تريد السلطات إيصالها.

ونفت حكومة ولاية بورنو الحد من حرية التعبير للأسرى السابقين.