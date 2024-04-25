بالفيديو: قطر: نحن بمرحلة إعادة تقييم الوساطة بشأن أزمة غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 ، إن الدوحة بحاجة إلى إعادة تقييم جهود الوساطة بين حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) وإسرائيل في هذه المرحلة، مؤكدا التزام بلاده بجهود الوساطة وبالعمل لمنع مزيد من الانهيار الأمني في المنطقة.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي أن قطر أبدت إحباطها من الهجوم المتكرر على جهود الوساطة خاصة الجهود المبذولة من قطر، موضحا أن وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدلوا بتصريحات سلبية عن الدور القطري.

وأكد أن الدوحة لا يمكنها القبول بأي تصريحات لا تتوافق مع حقيقة دورها في جهود الوساطة، مشددا على أنها لن تقبل استخدامها من أجل التموضع السياسي أو لأغراض انتخابية من أي طرف كان.

وأفاد بأن الهجوم على الوسيط يظهر عدم الالتزام الجدي بالتوصل إلى اتفاق، كما يظهر غياب العزيمة بالعمل الإيجابي للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن التحدي الأول أمام الوساطة هو أن تكون لدى الطرفين جدية ومرونة للتوصل لنتيجة.

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية

ملتزمون بالعمل لمنع مزيد من الانهيار الأمني في المنطقة

التزامنا بتجنيب الأطفال ويلات الحروب يمتد للعالم بأسره

هناك جيل كامل من الأيتام في قطاع غزة

هناك حالة إحباط لدى الوسطاء بسبب عدم التوصل لاتفاق في شهر رمضان

نحن بحاجة إلى إعادة تقييم جهود الوساطة في هذه المرحلة

أبدينا إحباطنا من الهجوم المتكرر على جهود الوساطة خاصة الجهود المبذولة من قطر

وزراء في حكومة نتنياهو أدلوا بتصريحات تتحدث بشكل سلبي عن الدور القطري

قادة حماس موجودون في الدوحة ولا قيود على خروجهم أو دخولهم إلى دولة قطر

لا يمكن لأي طرف في المجتمع الدولي أن يقبل بالهجوم على رفح التي تعاني أصلا

يجب علينا أن نعمل جميعا على وقف الهجوم الإسرائيلي المرتقب على رفح

علينا أن نعمل جميعا على وقف الهجوم الإسرائيلي المرتقب على رفح ووقف الحرب نفسها

التنسيق مستمر مع شركائنا في تركيا بشأن سبل وقف الحرب على غزة

تركيا من أهم الدول الداعمة لجهود الوساطة التي تقودها قطر لوقف الحرب على غزة

قطر ملتزمة بجهود الوساطة في أزمة غزة ولكنها حاليا في مرحلة إعادة تقييم

نرحب بقرار عدد من الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطينية

قطر تجري عملية إعادة تقييم لجهود الوساطة بشأن الأزمة في غزة

الوساطة القطرية أدت إلى الإفراج عن 109 رهائن وإطلاق سراح عدد من السجناء

الالتزام الإنساني إزاء أشقائنا في فلسطين مستمر ومساعداتنا تصلهم تباعا

الالتزام الإنساني إزاء فلسطين مسألة ثابتة وغير قابلة للنقاش

التحدي الأول أمام الوساطة هو أن تكون لدى الطرفين الجدية الكافية للوصول لنتيجة

فرق التفاوض بشأن الأزمة في غزة غير موجودة حاليا في قطر

ما نطلبه هو مرونة وجدية من الطرفين ونحن ملتزمون بدورنا كوسيط للتقريب بينهما

لا يمكننا أن نقبل أي تصريحات لا تتوافق مع حقيقة دور قطر

نرحب بتقرير كولونا بشأن الأونروا وبقرار دول عدة استئناف التمويل حتى قبل التقرير

نأمل أن يؤدي تقرير كولونا إلى استئناف تمويل الأونروا وزيادته

لن نقبل استخدام قطر من أجل التموضع السياسي أو لأغراض انتخابية من أي طرف كان

هناك كثير من الأفكار نوقشت حول طبيعة الضمانات الأمنية في غزة

نرحب بأي نقاش يؤدي لنتائج إيجابية سواء في هذه المرحلة أو بعدها في غزة

أي تصعيد ميداني في غزة سيعوق المفاوضات وسيؤدي لتدهور أكبر للوضع الإنساني

الوقت الآن يستدعي وحدة أكبر بين كل الأطراف الفلسطينية

المصدر : وكالات