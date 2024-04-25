شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة المئات في فيضانات تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات مميتة

الدمام - شريف احمد - لقي 155 شخصًا حتفهم، وأصيب 236 آخرون في فيضانات وانزلاقات للتربة شهدتها أنحاء من تنزانيا جراء أمطار غزيرة.وأفاد رئيس الوزراء التنزاني، قاسم مجاليوا في كلمة له أمام برلمان بلاده اليوم، أن الأمطار الغزيرة المرتبطة بظاهرة "إلنينيو" تسببت بأضرار جسيمة في مناطق مختلفة من البلاد.وأكد مصرع 155 شخصًا في هذه التغيرات المناخية، وإصابة 236 آخرين.وأشار إلى تضرر أكثر من عشرة آلاف منزل، و51 ألف أسرة ومئتي ألف شخص من هذه الأمطار والانزلاقات الأرضية.