إطلاق برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في تيغراي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت سفارة كندا في إثيوبيا، أن اللجنة الوطنية لإعادة التأهيل (NRC)، ملتزمة بإطلاق برنامج التسريح وإعادة الإدماج في تيغراي في يونيو.

سفارة كندا في إثيوبيا

تم الكشف عن ذلك بعد مناقشة أجراها جوشوا تاباه ، سفير كندا لدى إثيوبيا ، مع تيمسجين تيلاهون ، مفوض المجلس النرويجي للاجئين يوم الأربعاء حول "الخطوات التالية للبرنامج".

وقالت السفارة إن "كندا ملتزمة بدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية" في إشارة إلى اتفاقية وقف الأعمال العدائية الموقعة في بريتوريا في نوفمبر 2022 بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي.

وفي رسالة نشرها على "إكس" (تويتر سابقا) عقب الاجتماع، قال السفير طابة من جانبه إنه يتطلع إلى "مرافقة الخطوات التالية لدعم انتقال المقاتلين السابقين إلى الحياة المدنية، دعما لإثيوبيا أكثر سلاما وازدهارا".

تزامن الكشف عن الجدول الزمني لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في منطقة تيغراي من قبل السفارة مع رسالة من مجلس الأمن القومي الإثيوبي مفادها أنه على الرغم من الإنجازات التي تحققت حتى الآن بعد توقيع CoHA ، "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به ... وعلى وجه الخصوص، يجب على مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي نزع سلاحهم.

على الرغم من أنه في يناير 2023 ، أبلغت بعثة المراقبة والتحقق والامتثال التابعة للاتحاد الأفريقي (AU-MVCM)

عن نزع الأسلحة الثقيلة، إلى مقياس يتراوح بين 85 و 90٪ ، إلا أنه لم يقابله تفويض الحكومة الفيدرالية للإشراف على الانسحاب المتزامن للقوات الأجنبية وغير التابعة لقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية من تيغراي كما هو منصوص عليه في الإعلان التنفيذي بشأن طرائق تنفيذ اتفاقية بريتوريا.

ووفقا لبند "نزع سلاح المقاتلين المسلحين في تيغراي"، الوارد في الإعلان التنفيذي الذى تم توقيعه في نيروبي، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، تنص المادة 2.1/د على أن "نزع الأسلحة الثقيلة سيتم بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية وغير التابعة لقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية من المنطقة".

تسبب تأخر تنفيذ نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج مؤخرا في توترات بين الحكومة الفيدرالية وسلطات تيغراي.

وعقدت أول مشاورة وطنية للمجلس النرويجي للاجئين بشأن التسريح وإعادة الإدماج في ميكيلي، في 10 مارس من العام الماضي، وقالت إدارة تيغراي الإقليمية المؤقتة، إنها تنتظر النتفيذ الكامل، لاتفاقية بريتوريا لبدء برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لحوالي 270,000 من مقاتليها السابقين، مما يجعل المنطقة مسرحا لأكبر برنامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في إثيوبيا.

على الرغم من أن الحكومة الإثيوبية أنشأت المجلس النرويجي للاجئين، في نوفمبر 2022، لمدة عامين للمساعدة في تسريح المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم في جميع أنحاء البلاد، إلا أن نقص التمويل لتغطية التكلفة الأولية المقدرة بأكثر من 29.7 مليار برميل وعدم التوصل إلى تسوية سياسية للقتال النشط في أجزاء مختلفة من البلاد لايزال أكبر التحديات التي تواجه اللجنة.

وفي مارس الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 16 مليون يورو، لأعمال المفوضية التي تسعى إلى نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج ما يقدر بنحو 370 ألف مقاتل سابق في ثماني مناطق في إثيوبيا.