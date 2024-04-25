هدنة غزة.. إسرائيل مستعدة لدراسة هذا المقترح من حماس

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت مصادر إسرائيلية، الخميس، أن إسرائيل باتت مستعدة لدراسة مقترح حماس بالإفراج عن 20 محتجزا كجزء من الاتفاق بعدما كانت تتمسك بالإفراج عن 40 محتجزا.

وقال مسؤول إسرائيلي إن مجلس الوزراء الحربي فوض فريق التفاوض بإجراء محادثات مع الخليج 365 المصري، الذي سيصل إسرائيل، الجمعة، بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

وكشفت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي قدم مسؤولون إسرائيليون مقترحات لمزيد من المرونة ما يمهد للتوصل إلى اتفاق مع حماس.

وفي السياق، أفاد مصدر مصري مسؤول بأن كل الاتصالات التي تجريها مصر مع جميع الأطراف بشأن غزة هدفها وقف التصعيد في القطاع وإقرار حالة من الهدنة.

ويأتي هذا النشاط الدبلوماسي المصري المكثف في ظل تراجع الدور القطري في الوساطة، وأخذ القاهرة على عاتقها محاولة منع عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

بنود الصفقة الجديدة المقرر التفاوض عليها غدا وفقا لرد حماس

نشرت كتائب القسام بنود الصفقة الجديدة التي سيبحثها الخليج 365 الصهيوني المفاوض مع الخليج 365 المصري غدًا، استنادًا للرد الذي سلمته حماس للاحتلال قبل أسبوعين:

وفي السطور التالية البنود التي نشرتها القسام عبر حسابها:

1- الإفراج عن 20 أسيرًا صهيوني من النساء والرجال فوق 50 عامًا والأسرى في حالة صحية خطيرة.

2- وقف إطلاق النار لعدة أسابيع.

3- انسحاب الجيش الصهيوني من ممر نتساريم وهو ما كانت ترفضه سابقًا.

4- الإفراج عن أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد وفق أسس يتم الاتفاق عليها.

5- عودة الفلسطينيين النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.



إسرائيل تزعم إنشاء رصيف بحري مؤقت لتوسيع دخول المساعدات لغزة

زعم أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جيش الدفاع، من خلال وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وافق على مبادرة جديدة تُعنى بإنشاء محور لوجستي من الشاطئ في غزة (JLOTS- Joint Logistical Over- the-Shore) والتي تقودها القيادة المركزية لجيش الولايات المتحدة (CENTCOM)، على أن تسهّل هذه المبادرة وتوسّع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف أفيخاي في بيان عبر حسابه: جيش الدفاع سيعمل على تقديم الدعم الأمني واللوجستي للمبادرة، التي تشمل إنشاء رصيف عائم مؤقت على شواطئ القطاع ونقل المساعدات بحرًا إلى قطاع غزة.

ولفت إلى أن مشاركة جيش الدفاع في المبادرة تؤكد العمل المشترك مع المنظمات الدولية على إدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.