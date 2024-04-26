افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن استهداف موقع رويسات العلم خراج كفرشوبا بالقذائف الصاروخية من لبنان، واشتعلت النيران داخل الموقع. واشار الى تحليق مكثف للطيران التجسسي الاسرائلي فوق مزارع شبعا المحتلة. ولفت الى قصف مدفعي اسرائلي استهدف أطراف شبعا قضاء حاصبيا، كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارتين بين بلدة حولا ومركبا.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قصف مدفعي استهدف أطراف شبعا والطيران الاسرائيلي شن غارتين بين حولا ومركبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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