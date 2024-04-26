الأحد المقبل.. رسالة ماجستير حول "الذكاء الاصطناعي بمواقع التواصل لدى المراهقين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

تناقش الباحثة شيماء شعبان، الأحد المقبل، بكلية الدراسات العليا بجامعة عين شمس، رسالة الماجستير الخاصة بها حول "استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بمواقع التواصل الاجتماعي والإشباعات المتحققة منها لدى المراهقين".

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمود حسن اسماعيل، أستاذ بقسم الإعلام وثقافة الطفل بكلية الدراسات العليا للطفولة، مشرفا ورئيسا، والدكتور حسن فراج حسن، مدرس بقسم الإعلام بالكلية. والدكتورة فاتن عبدالرحمن الطنباري، أستاذ بقسم الإعلام وثقافة الطفل بكلية الدراسات العليا للطفولة، عضوا من الداخل، والدكتورة حنان عبدالوهاب عبدالحميد أستاذ مساعد الإعلام بالمعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال، عضوا من الخارج.

كانت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، افتتحت الأحد الماضي، أسبوع العلم الثالث بالكلية والذي يحمل عنوان التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكدت عميدة الكلية علي عدة محاور عديدة يشملها أسبوع العلم منها تكنولوجيا وتحديات المستقبل والتنمية والإبداع والابتكار ودور الذكاء الاصطناعي في التأهيل لسوق العمل والمرأة وتحقيق التنمية المستدامة بعد أن أصبحت التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من أهم عوامل تنمية وتطوير المؤسسات والأفراد.