بـ12 إجراء.. كيف تُؤمن المديريات التعليمية والمدارس امتحانات نهاية العام بالمحافظات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

تكثف المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة من استعداداتها لاستقبال امتحانات العام الدراسي 2024، والمقرر عقدها 8 مايو المقبل لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية.

واتخذت المديريات عدة إجراءات هامة للحفاظ على سير العملية الامتحانية في كافة المدارس بمختلف المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة محاربة الغش وعدم السماح به ومساءلة من يخالف ذلك أثناء أداء الامتحانات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية.

"الخليج 365" في السطور التالية ينشر خطة العمل الكاملة لأعمال الامتحانات وتوزيع التكليفات على أعضاء هيئة التدريس وتنفيذ الضوابط الآتية:

- المتابعة المستمرة والدقيقة للامتحانات من خلال إدارة المدرسة.

- توفير استمارات الإجابة بالعدد الكافي للطلاب.

- مراعاة توافر بيئة مناسبة من حيث الإضاءة والتهوية.

- مراعاة أن تكون المقاعد كافية ومناسبة ومريحة للطلاب مدون عليها اسم الطالب ورقم الجلوس وفرقته.

- جلوس طالب واحد فقط في المقعد في حالة اللجنة من فرقة واحدة.

- جلوس طالبين في المقعد في حالة وجود فرقتين في اللجنة الواحدة.

- مراعاة الدقة والعدالة في توزيع اللجان بين المعلمين.

- كتابة الجدول على لوحة كبيرة ووضعه في مكان بارز بمدخل المدرسة وغرفة الكنترول.

- وضع علامات استرشادية واضحة لأماكن لجان الامتحان.

- الالتزام بالوقت والمواعيد المحددة لأوقات الراحة.

- الالتزام بتعليمات إظهار وإعلان النتيجة.

- عمل نسخة ورقية والكترونية من جميع النتائج والاحتفاظ بها في مكان آمن.

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 8 مايو 2024 وحتى 23 مايو 2024، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو المقبل.

كما حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوابط العامة للورقة الامتحانية للفصل الدراسي الثاني 2024، المقرر بدء أول الامتحانات فيها يوم 8 مايو 2024.

وجاءت أبرز الضوابط التي وضعها المركز القومي للامتحانات كالآتي: أن تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف، بالإضافة إلى توزيع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها، فضلا عن تغطية الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

وشملت الضوابط: إدراج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب، بالإضافة إلى أنها تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة، فضلا عن أنها تكون محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

كما شملت الضوابط: استيفاء الورقة الامتحانية البيانات الأساسية: "المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة- تاريخ الامتحان"، فضلا عن جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها، حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية.

وشملت الضوابط: أن تكون المواد التعليمية المصاحبة للامتحان: "الخرائط - الجداول - الرسوم البيانية واضحة وسليمة علميا وفنيا". للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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