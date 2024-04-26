تفاصيل توقيع الولايات المتحدة عقدًا بـ6 مليارات دولار لتسليم الأسلحة لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - الولايات المتحدة.. تستعد واشنطن لتوقيع عقود مع شركات دفاع أمريكية بقيمة إجمالية قدرها 6 مليارات دولار لتسليم أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، فأوضحت الصحيفة ، أن الولايات المتحدة "تضع اللمسات الأخيرة" على واحدة من أكبر حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى الآن، والتي قد يتم الإعلان عنها اليوم الجمعة، والتي تشمل:

أنظمة باتريوت للدفاع الجوي.

قذائف مدفعية.

طائرات بدون طيار.

معدات مضادة للطائرات بدون طيار.

صواريخ جو-جو.

موعد وصول الأسحلة الجديدة إلى أوكرانيا

وستنخفض الحزمة إلى 61 مليار دولار من التمويل الأوكراني الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء ليصبح قانونًا.

ومع ذلك، تقول الصحيفة إن الأسلحة المذكورة أعلاه لن تصل على الأرجح إلى أوكرانيا قبل عدة سنوات، حيث يتم تخصيص الأموال في إطار مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا (USAI)، وتماشيًا مع هذه المبادرة، يصدر البنتاغون عقودًا لشركات الدفاع الأمريكية لإنتاج أسلحة ومعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بدلاً من السحب من مخزونها الحالي.

وفي 20 أبريل، تمت الموافقة على مشاريع القوانين في مجلس النواب الأمريكي، وبلغ الحجم الإجمالي للحزمة 95 مليار دولار، وهي تشمل، على وجه الخصوص، 61 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، فضلا عن أموال للمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع، بما في ذلك قطاع غزة.

وعقب موافقة النواب مجلس الشيوخ الأميركي، وافق يوم الثلاثاء الماضي 2 أبريل، على حزمة المشاريع الخاصة بالقوانين لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومصادرة الأصول الروسية المجمدة لنقلها إلى كييف، وفرض عقوبات إضافية على الصين.