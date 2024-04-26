بسبب غزة.. استقالة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية باللغة العربية، استقالتها اعتراضًا على سياسة واشنطن المتعلقة بالحرب في غزة، وتعتبر تلك الاستقالة الثالثة على الأقل من الوزارة بسبب هذه القضية، حسب رويترز.

وأظهر موقع الوزارة على الإنترنت أن هالة راريت كانت أيضًا نائبة مدير مركز دبي الإقليمي للإعلام، وانضمت إلى وزارة الخارجية منذ ما يقرب من عقدين من الزمن كمسؤولة سياسية وحقوقية.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية باللغة العربية، على موقع التواصل الاجتماعي لينكد إن: "استقلت في أبريل 2024 بعد 18 عامًا من الخدمة المتميزة اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة تجاه غزة".

وقبل شهر تقريبًا، أعلنت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية استقالتها، واستقال المسؤول بوزارة الخارجية جوش بول في أكتوبر أيضًا لنفس الأسباب.

وكان مسؤول كبير في وزارة التعليم الأمريكية، طارق حبش، وهو فلسطيني أمريكي، قد استقال في يناير.

وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات متزايدة على الصعيد الدولي ومن جماعات حقوق الإنسان بسبب دعمها لإسرائيل وسط الهجوم الإسرائيلي المستمر في غزة، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب في أزمة إنسانية.

في نوفمبر، وقع أكثر من 1000 مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهي جزء من وزارة الخارجية، خطابًا مفتوحًا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. كما تم تقديم البرقيات التي تنتقد سياسة الإدارة إلى "قناة المعارضة" الداخلية لوزارة الخارجية.