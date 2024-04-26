جيش الاحتلال يحقق في عملية حزب الله بجبل دوف

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الإعلام العبري عن مقتل إسرائيلي الليلة بصواريخ مضادة للدروع، أُطلقت من لبنان على جبل دوف في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، والجيش الإسرائيلي تمكّن من سحب جثته بعد عملية معقدة استمرت لساعات تحت النار، وسط تعتيم من جيش الاحتلال.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أن الجيش فتح تحقيقًا حول الحادثة، حيث كان من المفترض أن القوة الهندسية تعمل في الظلام حتى لا تكون عُرضة لصواريخ حزب الله.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مدينة نابلس، وحاصرت منزلًا في مخيم بلاطة شرقًا.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وحاصرت منزلًا، تلاها اقتحام عدد من آليات الاحتلال شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، فجر الجمعة، لتأمين اقتحام المستعمرين لقبر يوسف.

الاحتلال يواصل إغلاق مدخل قرية حوسان لليوم الثاني على التوالي:

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إغلاق مدخل قرية حوسان غرب بيت لحم، لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر محلية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق منطقتي "الشرفا" و"المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، على الشارع الرئيس، مع إغلاقها للمحلات التجارية كافة في المنطقة ومنع تنقل المواطنين.

وأضافت المصادر أن المواطنين يضطرون إلى سلك طريق ترابي وعر من أجل الوصول إلى منازلهم في القرية أو إلى بلدة نحالين وقرية وادي فوكين.



ومع مطلع يوم الجمعة المبارك الموافق 26 أبريل 2024، قامت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي بالمزيد من أعمال العنف، حيث اعتقلت مُدرسة من مخيم الجلزون شمال رام الله.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ذكرت مصادر محلية في المخيم أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم المعلمة جهاد نخلة "٣٣ عامًا" بعد مداهمة منزلها في الجلزون وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ونشرت فرق راجلة في عدة أماكن، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل، عرف من أصحابها سعيد شهوان، ومأمون الرمحي، وأبو ياسر الحطاب.

برفقة عصابات المستوطنين الاحتلال يقتحم العمارات وينشر القناصة:

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة عزون بواسطة عدة آليات عسكرية إسرائيلية عقب محاصرة قوة خاصة من جيش الاحتلال (مستعربون)، منزل المواطن أشرف سليم، حيث حطمت محتوياته وعاثت فيه خرابًا وفسادًا، دون أن يبلغ عن اعتقالات، وبعد انسحاب قوات الطغاة من عزون، اقتحمت بلدة جيوس وداهم الجنود أحد المنازل.

وفي مدينة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المدينة، مستخدمة أكثر من 40 آلية عسكرية إسرائيلية جاءت من حاجز عورتا واقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وتمركزت في محيط قبر يوسف.

وأشارت المصادر الفسطينية إلى أن قوات الاحتلال نشرت فرق راجلة في عدة أحياء في المدينة، خاصة في منطقة الضاحية، وفي محيط شارع القدس، كما اقتحمت منطقة شارع عمان.

وبرفقة عصابات المستوطنين اقتحمت قوات الاحتلال قبر يوسف، واقتحمت عدة مباني وعمارات، في وقت نشرت فيه القناصة على أسطح المباني في المنطقة الشرقية للمدينة.