«سنتكوم» تعترض صاروخاً ومسيَّرات حوثية في خليج عدن

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، عن تدمير صاروخ باليستي وإسقاط 4 طائرات مسيَّرة حاولت استهداف السفن الأميركية والتجارية في منطقة البحر الأحمر.

وقالت «سنتكوم» في بيان على منصة «إكس»: إنه «في يوم 24 أبريل نجحت سفينة تابعة للتحالف في التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن».

وأضاف البيان أن الصاروخ حاول استهداف سفينة أميركية تضم طاقماً مكوناً من 18 أميركياً و4 يونانيين، مشيراً إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار على السفن الأميركية أو التجارية في المنطقة.

وأوضح البيان أنه في اليوم نفسه نجحت القوات الأميركية في تدمير 4 طائرات مسيَّرة فوق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وذكر أن قوات «سنتكوم» حددت أن تلك الطائرات المسيرة كانت تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وكانت الخارجية الأميركية قد دانت في عدة بيانات استمرارَ الهجمات على السفن التجارية من قبل جماعة الحوثي، خصوصاً السفن التي تحمل مساعدات إنسانية. ويذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج جماعة «الحوثي» على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.