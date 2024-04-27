رئيس الوزراء العراقي: أطلقنا العديد من الاستراتيجيات والمبادرات للارتقاء بواقع العمل والعمال

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت أن الحكومة أطلقت العديد من الاستراتيجيات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بواقع العمل والعمال.

وقال السوداني، في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربي بدورته الـ50 في العاصمة بغداد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " إن الحكومة هيأت كل الأسباب التي تكفل تميز هذا المؤتمر، ليخرج بتوصيات وقرارات وأفكار إيجابية ودعم للمنظمة"، مشيراً إلى الدعم الكبير للحكومة العراقية لإنجاح نشاطات منظمة العمل العربية وبرامجها، من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حين كان وزيراً لها.

وأضاف أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظروف استثنائية عصيبة على المستويين العربي والدولي، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها ضد أبناء غزة، منتهكة القانون الدولي وأعراف الحروب وقرارات الأمم المتحدة، ومنعوا الغذاء والدواء والسكن الآمن للفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي ومؤسساته إلى القيام بدوره من أجل إيقاف هذه الحرب، انطلاقاً من المسؤولية الإنسانية والأخلاقية التي رسمتها القوانين والقرارات الدولية.

وفي سياق متصل، أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، أن (بغداد) عادت بقوة للمساهمة في الفعاليات الدولية تحت قيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرا إلى أن المؤتمر سيدعم العمل الحكومي في تطوير القطاع الخاص وسوق العمل.

سفير السعودية في بغداد: حريصون على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع العراق

أكد السفير السعودي في بغداد عبدالعزيز الشمري، حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق والارتقاء بها في المجالات كافة.

وأشار الشمري - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم السبت إلى أن السفارة السعودية في بغداد باشرت عملها في عام 2017 وكانت المنافذ الحدودية والرحلات الجوية بين البلدين متوقفة، مضيفا أن الشعب العراقي كان يصل للمملكة عبر الدول الجوار، وبعد توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تم افتتاح المنفذ البري بين البلدين.

وأوضح أن نحو 7 آلاف عراقي يدخلون إلى المملكة يوميا عبر المنفذ البري، سواء للحج أو العمرة أو الزيارات الشخصية، فضلا عن افتتاح خطوط طيران مباشرة من (بغداد) إلى (المدينة المنورة) ومن (بغداد) إلى (جدة) ومن (أربيل) إلى (المدينة) و(جدة) أيضا، مؤكدا أن المعبر البري بين (الرياض) و(بغداد) يمثل شريانا رئيسيا للتجارة بين البلدين، مشيرا إلى ارتفاع حجم الصادرات السعودية إلى العراق بأرقام كبيرة.

ولفت السفير السعودي لدى العراق إلى أنه في ضوء العلاقات المميزة بين البلدين، تم افتتاح خط جديد من (الدمام) إلى (النجف)؛ بهدف تعزيز الروابط بين الشعبين الشقيقين.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت - في وقت سابق - تسيير رحلات جوية من (الدمام) إلى (النجف) العراقية، اعتبارا من الأول من يونيو المقبل؛ وذلك امتدادا للعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.