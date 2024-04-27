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قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ)

اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ يوم أمس وحتى اليوم السبت، 20 فلسطينيا على الأقل من مدن الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا )، إن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، والخليل، ونابلس، وطولكرم، وجنين.

وأشار إلى أنه "رافق عمليات الاعتقال تنكيل واسع بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات".

ولفت إلى أن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي بلغت نحو 8480، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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