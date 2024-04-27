"لم تجدهم".. مسؤول أمريكي: إسرائيل دمرت خان يونس بحثا عن قادة حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي بارز قوله، إن إسرائيل اعتقدت أن قادة حماس كانوا في خان يونس ودمرت المدينة بحثا عنهم ولم تجدهم.

وزعم المسؤول الأمريكي، أن إسرائيل دمرت مدينة غزة وقتلت الكثير من مقاتلي حماس لكن كثيرا منهم ظهروا مجددا.

وأضاف أن وحدة تابعة لحماس أطلقت في 18 أبريل صاروخا من بيت لاهيا في شمال غزة نحو عسقلان.

ووجه المسؤول حديثه لإسرائيل، إذ قال "نقول لتل أبيب إن هناك طريقة أكثر دقة لملاحقة قادة حماس غير تدمير رفح جزءا بعد الآخر.

وأكد أنه إذا شنت إسرائيل عملية كبيرة برفح فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدرس تقييد بعض مبيعات الأسلحة لها.