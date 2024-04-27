"مروحة" السبب.. السيطرة على حريق محدود بمجمع محاكم المنيا



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا، اليوم السبت، على حريق محدود اندلع بإحدى الغرف بمجمع المحاكم، دون أضرار بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بالطابق الثالث في مجمع محاكم مدينة المنيا.

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وجرى إخماده قبل امتداده، دون وقوع خسائر بشرية.

وكشفت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى بمروحة الغرفة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق،