سوريا تنهي استدعاء الضباط الاحتياطيين

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- بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أمرا إداريا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من الأول من يونيو المقبل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أمرا إداريا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من الأول من يونيو المقبل. ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، ينهى الأمر الإداري استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31 مايو المقبل ضمنا. كما ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ نهاية الشهر المقبل ضمنا.

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