صور.. حملات لرفع الإشغالات بمختلف أحياء القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة تشهد حاليًا حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية بمختلف الأحياء لرفع الإشغالات ضمن خطة المحافظة لعودة الانضباط لشوارعها، وتحقيق السيولة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وفي هذا السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع 26 يوليو والجمهورية ومنطقة الإسعاف بحي الأزبكية، وشوارع طه حسين وأبو الفدا ومنطقة الزمالك بحي غرب القاهرة، وشارعي شنن والسبتية بحي بولاق أبو العلا، وشوارع البستان وشريف بحىي عابدين، وشوارع حمدي سيف النصر وسور نادي السلاح ومخرج نفق الأزهر بحي الموسكي.

كما شملت الحملات، شوارع أحمد ماهر والغورية، ومحيط المسجد الحسيني بحي وسط القاهرة، وطريق الأوتوستراد ومزلقان الدويقة وشرق السكة الحديد بحي منشأة ناصر، وشوارع باب البحر وأمير الجيوش والخراطين وبهاء الدين مع ميدان الظاهر بحي باب الشعرية.

وتم خلال الحملات، رفع إشغالات الكافيهات والمطاعم والمحال والأكشاك والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية ومنع الانتظار الخاطئ وإعادة الانضباط إلى الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكلف محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالتواجد الميداني بشكل مستمر ودوري للقضاء على المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.