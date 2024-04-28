المطران سفر احيا عيد الشعانين في كنيسة السيدة في زحلة

بمناسبة عيد الشعانين المباركة احتفل نيافة المطران مار يوستينوس بولس سفر بالقداس الإلهي في كنيسة السيدة في زحلة، عاونه الأب جورج بحي والشمامسة وجوقة الكنيسة، خلال كلمته تحدث نيافته عن معاني العيد وعن سبب اختيار ربنا يسوع المسيح هذا اليوم ليدخل ملكاً إلى أورشليم.

في نهاية القداس طاف المطران سفر والمؤمنون بزياح الشعانين حاملين الشموع وغصون الزيتون في محيط الكنيسة وباحتها الخارجية على انغام تراتيل العيد