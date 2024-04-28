23 قتيلا جراء تفجير نفّذه إرهابيون في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولان من قوة المهام المشتركة المدنية في نيجيريا، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 23 من أفراد القوة قتلوا في هجمات منفصلة شنها إرهابيون، أمس السبت، في شمال البلاد.

وذكر أحد المسؤوليْن أن مقاتلين من تنظيم داعش الإرهابي استخدموا عبوة ناسفة لتفجير سيارة تقل فرقة من القوة المدنية المشتركة في ولاية بورنو.

وتشكلت قوة المهام المشتركة لأول مرة في 2013 لحماية المناطق الواقعة في شمال شرق نيجيريا ومساعدة الجيش في قتال جماعة بوكو حرام الإرهابية ثم تنظيم داعش المتشدد.

وقال تيجانيما عمر، رئيس قوة المهام المشتركة في منطقة "جامبورو نجالا"، القريبة من الحدود مع الكاميرون، إن أفراد القوة كانوا متجهين إلى مايدوجوري عاصمة بورنو عندما مرت سيارتهم فوق العبوة الناسفة.

وأضاف عمر عبر الهاتف "عندما انفجر اللغم، لقي تسعة منهم حتفهم على الفور... بينما أصيب شخصان آخران بجروح خطيرة ونقلا على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج".