قائد عسكري أوكراني يدلي بتصريح بشأن جبهات القتال

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى رئيس الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، بتصريحات جديدة بشأن جبهات القتال في بلاده.

وقال سيرسكي إن الوضع على الجبهة "تدهور" مع تحقيق القوات الروسية "نجاحات تكتيكية" في مناطق عدة.

وجاء، في منشور للجنرال سيرسكي على موقع "فيسبوك"، أن روسيا "تهاجم على طول خط المواجهة، وتحقّق نجاحات تكتيكية في بعض المناطق".

وتابع "في محاولته لأخذ زمام المبادرة الاستراتيجية واختراق خط الجبهة، ركز الجيش الروسي جهوده في مناطق عدة، ما خلق تفوقاً كبيراً من حيث القوات والقدرات".

وأكد سيرسكي وقوع "معارك عنيفة" على خط الجبهة خلال الأسبوع الماضي، متحدثاً عن وضع "ديناميكي" مع سيطرة أحد الطرفين على بعض المواقع ثم استعادة الطرف الآخر لها، وذلك لعدة مرات خلال يوم واحد.

وأفاد بأنّ القوات الأوكرانية تتمكن من "تحسين موقعها التكتيكي" في بعض المناطق.

وقال الجنرال سيرسكي إن كوبيانسك في شمال شرق البلاد من بين المناطق التي يشتد فيها القتال وحقق فيها الروس "نجاحات جزئية، لكن تم إيقافهم".

وفي منطقة كراماتورسك (شرق)، تشن القوات الروسية هجوماً للسيطرة على بلدة "تشاسيف يار". لكن سيرسكي قال إن "الوضع الأكثر تعقيداً" هو في منطقة بوكروفسك وكوراخوف حيث "يستمر القتال العنيف".

واعترف بأن القوات الأوكرانية انسحبت من بلدات بيرديتشي وسيمينيفكا ونوفوميخايليفكا.

وأشار القائد القوات الأوكرانية إلى أنه "بهدف تعزيز الدفاع في هذه القطاعات، يتم نشر الألوية التي استعادت قدرتها القتالية لتحل مكان الوحدات التي تكبدت خسائر".

كما تحدث عن "وضع متوتر" في جنوب البلاد.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في وقت سابق اليوم الأحد، أن "وحدات مجموعة القوات المركزية" سيطرت على قرية "نوفوباخموتيفكا" الواقعة شمال غرب مدينة أفدييفكا التي سيطرت عليها موسكو في فبراير الماضي.

وتقع "نوفوباخموتيفكا" في منطقة دونيتسك بالقرب من قرية "أوتشيريتني" التي اجتاحتها القوات الروسية بشكل سريع هذا الأسبوع، حيث تسيطر حالياً على معظمها وفقاً لمراقبين.