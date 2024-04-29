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مصرع وإصابة 45 شخصاً في حادث سير بالمكسيك

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ابوظبي - سيف اليزيد -  لقي 14 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب 31 آخرون، في حادث سير في المكسيك .
وأوضحت السلطات المحلية أن الحادث وقع في ولاية مكسيكو، على مشارف العاصمة، عندما انقلبت حافلة على الطريق، ما أدى إلى سقوط 14 قتيلا و31 جريحا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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