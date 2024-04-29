مصرع وإصابة 45 شخصاً في حادث سير بالمكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 14 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب 31 آخرون، في حادث سير في المكسيك .
وأوضحت السلطات المحلية أن الحادث وقع في ولاية مكسيكو، على مشارف العاصمة، عندما انقلبت حافلة على الطريق، ما أدى إلى سقوط 14 قتيلا و31 جريحا.
ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 14 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب 31 آخرون، في حادث سير في المكسيك .
وأوضحت السلطات المحلية أن الحادث وقع في ولاية مكسيكو، على مشارف العاصمة، عندما انقلبت حافلة على الطريق، ما أدى إلى سقوط 14 قتيلا و31 جريحا.
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية