أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار عددا من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد الخليج 365 أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3 و5 جنيه بانخفاض 50 قرشاً.

البطاطس بين 4 جنيهات و11 جنيها بزيادة جنيه.

البصل بين 6 جنيهات و21 جنيها بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 4 و 9 جنيهات بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 5 جنيهات 13 جنيها بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4 و 7جنيه بزيادة 50 قرشاً.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و 6 جنيه بانخفاض 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 جنيهات و 6.5 جنيها بانخفاض 4.5 جنيه.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب بين 4 و 10 جنيهات بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و10 جنيهات بزيادة 3 جنيهات.

البسلة بين 18 و22 جنيها محقق ثبات سعري.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4 و7 جنيه بانخفاض 50 قرشاً.

اليوسفي بين 4 جنيهات و13 جنيها محقق ثبات سعري.

الليمون البلدي بين 15 و18 جنيها بانخفاض 3 جنيهات.

الجوافة بين 12 جنيهات و22 جنيه بزيادة 4 جنيهات.