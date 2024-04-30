حكومة رواندا تنفي فقدان أثر أشخاص يُحتمل أن يتم ترحيلهم من البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - اعترفت وزارة الداخلية البريطانية بأن معظم طالبي اللجوء الذين كان من المقرر ترحيلهم إلى رواندا في البداية لا يمكن تحديد مكانهم على الفور.

وزارة الداخلية البريطانية

وتظهر الوثائق أنه تم تحديد 5700 طالب لجوء ضمن المجموعة الأولية التي سيتم إرسالها إلى رواندا.

لكن الوثائق تقول إن "2143 شخصًا فقط ما زالوا يقدمون تقاريرهم إلى وزارة الداخلية ويمكن تحديد مكان احتجازهم".

وقال رقم 10 إنه "ليس دقيقًا" القول بأن وزارة الداخلية لم تتمكن من تحديد مكان الآخرين.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء: "لا تزال وزارة الداخلية تمتلك مجموعة واسعة من الأدوات للحفاظ على الاتصال معهم، بما في ذلك التقارير وجهًا لوجه والتقارير الرقمية، وبالطبع يقيم العديد من الأفراد في مساكن وزارة الداخلية.

"لا تزال وزارة الداخلية واثقة من مكان وجودهم."

لا يقيم العديد من طالبي اللجوء في مساكن وزارة الداخلية، وهناك طرق مختلفة يجب عليهم إبلاغ وزارة الداخلية بها.

يتعين على البعض القيام بذلك شخصيًا بينما يمكن للآخرين الإبلاغ رقميًا ومواجهة متطلبات أقل صرامة.

واعترف مصدر حكومي باحتمال فرار البعض قبل اعتقالهم.

وقال قائد سابق لقوة الحدود إن طالبي اللجوء قاموا "بعمل اختفاء" الآن وهم يواجهون الترحيل.

وقال كيفن سوندرز، كبير مسؤولي الهجرة السابق في قوة الحدود من عام 2001 إلى عام 2016، إنه لم يتفاجأ "على الإطلاق" بفقدان وزارة الداخلية الاتصال بطالبي اللجوء.

وقال سوندرز لبرنامج توداي على راديو بي بي سي 4 إن طالبي اللجوء "تجاهلوا" خطة رواندا حتى الآن حيث قيل لهم إن ذلك لن يحدث أبدًا.

واتهم وزارة الداخلية بـ "إخبار الخنازير" من خلال الادعاء بأن طالبي اللجوء ليسوا مفقودين.

وأضاف أن حقيقة أن طالبي اللجوء "يختفون بالفعل" تظهر أن خطة رواندا تعمل كرادع.

وبموجب القانون، لا يجوز احتجاز المهاجرين الذين ليس لديهم إذن بالبقاء في المملكة المتحدة إلا إذا كانت رحلتهم وشيكة بشكل معقول.

وهذا يعني أن جميع الذين عبروا القناة الإنجليزية تقريبًا يقيمون في أماكن إقامة توفرها وزارة الداخلية.

ويتم منحهم هاتفًا للحفاظ على الاتصال بالمسؤولين وتعليمات بالذهاب إلى أحد مكاتب الهجرة الثلاثة عشر، أو أقرب مركز شرطة لهم - لكن القواعد مرنة.

على أن طالبي اللجوء الذين ليس لديهم "جداول زمنية واقعية" لاتخاذ القرار النهائي قد يحتاجون فقط إلى الإبلاغ شخصيًا كل ثلاثة أشهر. وينبغي لمجموعة الأشخاص الذين يمكن إرسالهم إلى رواندا أن يقدموا تقاريرهم "بشكل عام" كل أسبوعين - ولكن لا يبدو أن هذه القاعدة ثابتة.

وفي ديسمبر الماضي، أوقفت وزارة الداخلية بشكل منفصل مخططًا تجريبيًا لتتبع 600 طالب لجوء عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، من خلال وضع علامات على كاحليهم.

قالت هيئة مراقبة حماية البيانات في المملكة المتحدة إن المخطط التجريبي الذي دام 18 شهرًا كان غير قانوني.

وقالت وزيرة الصحة فيكتوريا أتكينز إن "وزارة الداخلية معتادة على" عدم القدرة على الاتصال ببعض طالبي اللجوء.

وقالت لشبكة سكاي نيوز: "لدى سلطات إنفاذ القانون مجموعة متنوعة من الإجراءات للعثور على الأشخاص، وسيتم العثور عليهم وسيتم إزالتهم.

"نريد أن تكون الرسالة واضحة وصريحة مفادها أنه إذا لم يبلغ شخص ما كما ينبغي، فلا ينبغي له أن يعتقد أنه سيفلت من العقاب."

وقال وزير الهجرة في حكومة الظل العمالية ستيفن كينوك: "هذه المهزلة الأخيرة تكشف الافتقار التام للسيطرة التي يتمتع بها المحافظون على نظام اللجوء والفوضى في قلب سياستهم في رواندا".