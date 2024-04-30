رئيس وزراء بيلاروسيا يزور العاصمة الإدارية الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - قام رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفشينكو، والوفد المرافق، بزيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للوقوف على أهم التطورات التي تشهدها العاصمة الإدارية مع زيارة أبرز معالمها، حيث كان في استقباله المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وتأتي زيارة رئيس وزراء بيلاروسيا للعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار زيارته الرسمية للقاهرة بمناسبة افتتاح منتدى الأعمال البيلاروسي المصري بالقاهرة اليوم.

وأشار المهندس خالد عباس، إلى أن زيارة رئيس الوزراء البيلاروسي للعاصمة الإدارية الجديدة تعكس عمق العلاقات بين مصر وبيلاروسيا وتؤكد الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.. قائلا" نحن متفائلون بمستقبل العلاقات الثنائية ونتطلع إلى تعزيزها وتطويرها في السنوات القادمة".

واستمع رئيس وزراء بيلاروسيا لشرح من المهندس خالد عباس حول آخر تطورات العاصمة الإدارية الجديدة، معبرا عن سعادته بزيارته إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث تعد هذه الزيارة فرصة جيدة للتعرف على هذا المشروع الضخم.. كما أثنى على الجهود التي تبذلها مصر في بناء مشاريع ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، معبرا عن التطلع للتعاون في مجالات متعددة بما في ذلك التنمية العمرانية والبنية التحتية.

وقام رئيس الوزراء البيلاروسي والوفد المرافق له بزيارة بعض معالم العاصمة الإدارية الجديدة، شملت منطقة الأعمال المركزية التي تضم البرج الأيقوني وهو المبنى الأعلى ارتفاعا في القارة الإفريقية.. كما قام بزيارة كاتدرائية ميلاد المسيح ومركز مصر الثقافي الإسلامي.