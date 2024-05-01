شرطة نيويورك تقتحم جامعة كولومبيا لدعمها فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة -

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن شرطة مدينة نيويورك اقتحمت محيط قاعة هاميلتون في حرم جامعة كولومبيا، وذلك لإخلاء الصحفيين والمتظاهرين الداعمين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.





وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن شرطة نيويورك "ألقت القبض على العشرات في جامعة كولومبيا بعدما اقتحمت حرمها".

وأضافت أن "ضباطًا من شرطة مدينة نيويورك احتشدوا في الشوارع خارج حرم جامعة كولومبيا، وشرعوا في إصدار أوامر للطلاب الذين خرجوا من مساكنهم خارج الحرم الجامعي بالعودة إلى الداخل".

من جانب آخر، ذكرت شبكة "إن.بي.سي" إن "الجامعة طلبت من شرطة نيويورك التواجد الحرم الجامعي حتى يوم 17 مايو على الأقل".

وأوضحت "سي.إن.إن" أن "عناصر من الشرطة دخلت إلى قاعة هاميلتون، التي تعتبر من المباني الرئيسية الجامعة، واخترقها عدد من طلاب، وعلّقوا لافتات إحداها كتب عليها "قاعة هند"، إحياء لذكرى طفلة بعمر 5 سنوات من غزة قُتلت بعد تعرضها لنيران إسرائيلية. بينما كتب على لافتة أخرى "انتفاضة".

وأمس الثلاثاء، حذر عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز من أن "جهات خارجية" تسبب مشكلات تتعلق بالسلامة العامة في الاحتجاجات بجامعة كولومبيا، قائلاً:

"هم يخلقون بنشاط قضايا خطيرة تتعلق بالسلامة العامة في هذه الاحتجاجات، وربما لا يفهم بعض الطلاب المشاركين ما الذي يشاركون فيه، ونحث أولئك وكل من ينتهك نظام الجامعة على مغادرة المنطقة الآن".

وأضاف: "يجب أن ينتهي هذا الوضع الآن"، وحث آباء المتظاهرين في الجامعة على "الاتصال بأبنائهم وحثهم على مغادرة المنطقة قبل أن يتصاعد الوضع بأي شكل من الأشكال".

وقال مسؤول من الشرطة لـ"سي.إن.إن" إن "عدد المتظاهرين في الحرم الجامعي يتضاءل ويرتفع اعتمادا على ما يحدث، حيث يتراوح من 250 إلى 400 شخص".

وأضاف أنه "الرغم من عدم وجود طلب رسمي من جامعة كولومبيا للحصول على مساعدة شرطة نيويورك، فإن فرق الضباط في المدينة تستعد للذهاب بمجرد تلقي أمرا من إدارة الجامعة، وحتى الآن لم يتم استلام أي شيء".

كانت الجامعة قد قالت الاثنين، إنها بدأت في تعليق دراسة الطلاب الذين تحدوا الموعد النهائي لإخلاء المخيم الذي أصبح نقطة رئيسية لعشرات الاحتجاجات الطلابية في أنحاء الولايات المتحدة، للتعبير عن معارضتهم للحرب الإسرائيلية في غزة.

وانتشرت المظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، عبر حرم الجامعات بشكل خاص، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك، والذين يطالبون السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل بسبب الحرب على غزة والانتهاكات الإنسانية في حق المدنيين.