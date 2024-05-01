سفارة إيران في لبنان: الغرب يتبنى معايير مزدوجة في الدفاع عن حقوق الانسان

اشارت السفارة الايرانية في لبنان، في بيان الى انه "تحت قيادة أميركا، يتبنى الغرب معايير مزدوجة في الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث يُظهر دعمه للنظام الإسرائيلي الوحشي والمجرم، ويقمع أنصار فلسطين، مما يوحي بأن الولايات المتحدة لا تمتلك الكفاية ولا الصدقية للتعبير عن رأيها في مجال حقوق الإنسان".

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