"الجديد": توقيف 7 أشخاص متهمين بقضية اغتصاب أطفال

أفادت معلومات قناة "الجديد"، عن توقيف 7 أشخاص في قضية اتهام مستخدم مشهور لمنصّة "تيك توك" باغتصاب أطفال.

ولفتت القناة إلى أنّ "الموقوفين هم من عصابة محترفة بتجارة المخدرات واغتصاب الأطفال، ويبلغ عدد أفرادها 30 شخصًا.

في وقت سابق، أفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بأنّ "قوى الأمن الداخليّ- جرائم المعلوماتية، تحقّق في عملية ابتزاز وتحرّش بقصّار من قبل مجموعة من الناضجين والقاصرين، والتحقيقات ما زالت مستمرة".