الجيش الإسرائيلي أقرّ بإصابة 12 عسكريًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة 12 عسكريًا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفت إلى أنّه منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول "أُصيب 3,330 ضابطًا وجنديًا منهم 1,602 خلال العملية البرية"، في القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية جرّاء الحرب الإسرائيلية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنّ "248 ضابطًا وجنديًا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، 25 منهم جراحهم خطيرة".