أبو جودة: مخيمات السوريين مضبوطة أمنيًا في البقاع

ذكر محافظ البقاع كمال أبو جودة، في مقابلة مع قناة الـ"إم تي في"، أنّ "الأجهزة الأمنية والعسكرية تستنفد قوتها كلّها على التفتيش الدوري لمخيّمات السوريين، ويتم ضبط المُخالفات، وهذه المُخيمات مضبوطة أمنيًا في البقاع".
ودعا إلى "تعاون مع المجتمع الدولي والدولة السورية لايجاد حلّ لأزمة النزوح، وفي قضاء زحلة لدينا 325 مخيمًا وفي البقاع الغربي 171 مخيمًا مع زيادة كبيرة في نسبة الولادات".
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