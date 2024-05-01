شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غلق بعض المدارس الفلبينية في ظل استمرار موجة الحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم الفلبين الإبقاء على تعليق الدراسة في المدارس العامة في بعض المدن غدًا الخميس، وبعد غد الجمعة، في ظل استمرار موجة الحر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عمدة مانيلا هني لاكونا القول في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سوف يتم إغلاق المدارس في مانيلا بسبب" التوقعات باستمرار الحر الشديد". إغلاق المادرس بسبب الحر وكانت الفلبين قد أغلقت المدارس العامة في أنحاء البلاد يومي الاثنين والثلاثاء بسبب موجة الحر. ويشار إلى أن اليوم يوم عطلة في الفلبين.

وجاء إغلاق المدارس في الوقت الذي تعاني في الفلبين من واحد من أكثر فصول الصيف حرارة على الاطلاق، مما أدى لتزايد الطلب على أجهزة التبريد والضغط على إمدادات الكهرباء. وقد سجلت دول أخرى في المنطقة ارتفاعا في استهلاك الكهرباء لمستويات قياسية بما فيها تايلاند.