حزب الله يقصف موقع رويسات العلم بالأسلحة الصاروخية

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 5:50 من بعد ظهر يوم الأربعاء 01-05-2024، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.
حزب الله يقصف منزلين في مستعمرة شتولا بالصواريخ
قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" منزلين في مستعمرة شتولا بالصواريخ الموجّهة وأصابوهما إصابة مباشرة .
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 5:35 من بعد ظهر يوم الأربعاء 01-05-2024، منزلين في مستعمرة شتولا بالصواريخ الموجّهة وأصابوهما إصابة مباشرة.
حزب الله: ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي استهدفنا مبنى بالمطلة بالأسلحة المناسبة
وفي وقت سابق، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مبنىً في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء 01-05-2024، مبنىً في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.