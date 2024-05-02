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كييف: روسيا خسرت أكثر من 24 ألف جندي في إبريل

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د ب أ- كييف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت مجموعة قوات خورتيتسيا العملياتية والاستراتيجية بالجيش الأوكراني، إن خسائر الجيش الروسي في شهرإبريل الماضي في الاتجاه الشرقي فقط بلغت 24 ألفا و156جنديا و308 دبابات و671 مركبة مدرعة لنقل الجنود.
جاء ذلك في حصيلة أوردتها وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) نقلا عن بيان للخدمة الصحفية للمجموعة الأوكرانية.

خسائر الجيش الروسي

وقال التقرير إن "إجمالي خسائر الجيش الروسي في الاتجاه الشرقي فقط - في منطقة مسؤولية فرقة العمل المشتركة خورتيتسيا - في إبريل 2024 بلغت: 24156 جنديا و308 دبابات و671 مركبة قتال مدرعة و575 بندقية ومدافع هاون و19 قاذفة صواريخ و71 سلاحا مضادا للدبابات و10 أنظمة للدفاع الجوي وقاذفة لهب ثقيلة.
إضافة إلى 871 مركبة و12 من المعدات الخاصة و92 من معدات الحرب الإلكترونية و15945 طائرة مسيرة و817 ملجأ و176 مستودع ذخيرة و24 مستودع للوقود ومواد التشحيم".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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