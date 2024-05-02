رحمة التقى السفير المصري وثمن دور بلاده بمساعدة لبنان

زار النائب السابق إميل رحمه سفير جمهورية مصر العربية علاء موسى، ودار الحديث خلال اللقاء حول عمل اللجنة الخماسية وما أجرته من اتصالات ولقاءات دولية وعربية ومحلية في شأن الوضع في لبنان،ولاسيما الاستحقاق الرئاسي وضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية،ومحاولة عزل هذا الاستحقاق المهم عن التطورات المتسارعة في الوطن وما قد تحمله من تداعيات ومفاجآت.
وقد ثمن رحمه الدور الكبير الذي تضطلع به مصر في إطار اللجنة الخماسية، وعلى مستوى ثنائي في مساعدة لبنان على تجاوز ازماته والتحديات التي تواجهه، وذلك من منطلق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، والحرص على سيادة لبنان واستقلاله واستقراره، وموقعه المتقدم في الأسرة العربية.
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